Basketball, ProB Giants verteidigen den Platz an der Spitze

Die Bayer Giants bleiben in der ProB-Nord in der Erfolgsspur. Der 84:75-Erfolg gegen die Baskets Wolmirstedt ist bereits der sechste Sieg in Serie für den Tabellenführer, der sich in der Partie vor allem auf seine Angriffsleistung verlassen konnte. So genügte eine Steigerung in der Defensive nach der Pause, um den Erfolg sicher zu stellen.