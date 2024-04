Basketball, ProB-Play-offs Giants stehen vor dem Aus

Wild ging es zu in der ersten Halbzeit. Die Partie war nicht nur durch viel Kampf um den Ball, sondern auch vielen Schiedsrichter-Pfiffen geprägt, die in der Ostermann-Arena nicht nur für Begeisterung sorgten. Die Linie war zwar kleinlich, aber keinesfalls einseitig. So wollten die gut 1400 Zuschauer ein Stürmerfoul gegen Joshua Dahmen zwar gar nicht wahrhaben, doch der war sehenden Auges in seinen Gegenspieler hereingelaufen.