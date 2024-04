Basketball, ProB Giants verlieren völlig den Faden

Mit viel Gegenwehr hatte Hansi Gnad gerechnet. Schließlich ging es für die Itzehoe Eagles noch um den Klassenerhalt in der ProB. Hatte der von ihm trainierte Tabellenführer in der ersten Halbzeit noch überzeugt und wie der klare Sieger ausgesehen, zeigte er sich nach der Pause von den Gastgebern und einer fantastischen Atmosphäre in der Halle beeindruckt. Das 79:85 war die erste Niederlage der Basketballer des TSV Bayer nach 13 Siegen in Serie.