Basketball, 2. Bundesliga ProB Giants triumphieren beim Spitzenreiter

Noch führen die RheinStars Köln die Tabelle der ProB an. Doch die Bayer Giants haben den in der Hinrunde elf Mal in Folge siegreichen Domstädtern einen kräftigen Dämpfer verpasst. Nach dem 72:64-Erfolg im Weihnachtsspiel ließen die Leverkusener Basketballer nun auch zum Start der Rückrunde auswärts einen Derby-Erfolg über den Spitzenreiter folgen. Beim 68:66 bot die Truppe einen ersten Durchgang wie aus dem Lehrbuch.