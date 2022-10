Basketball, 2. Bundesliga : Paderborn ist ein gefährliches Pflaster für die Giants

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 haben ihr erstes Auswärtsspiel der noch jungen Saison vor der Brust. Der gegen die Uni Baskets noch sieglose Trainer Hansi Gnad warnt vor dem kommenden Gegner.

Die Historie spricht nicht unbedingt dafür. In den vergangenen drei Saisons unterlagen die Leverkusener jeweils in Paderborn – vor zwei Jahren gaben sie sogar einen 16-Punkte-Vorsprung in der Schlussphase noch aus der Hand. Den entscheidenden Dreier, der die Ostwestfalen in die Verlängerung rettete, ging auf das Konto von Robert Drijencic, der in dieser Saison für die Giants aktiv ist. Ob das ein gutes Vorzeichen ist? „Ich glaube, ich habe noch nie in Paderborn gewonnen“, sagt Gnad. „Aber natürlich haben wir Hoffnung, das am Samstag zu schaffen.“