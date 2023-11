Basketball, ProB Bayer Giants treffen auf untypischen Aufsteiger

In der vergangenen Saison trennten die Bayer Giants und Berlin Braves noch zwei Ligen. Während die Leverkusener völlig überraschend aus der ProA abstiegen, schafften die Hauptstädter als Meister der Regionalliga Nord den Sprung in die ProB. Dort treffen die beiden Mannschaften am Sonntag ab 16 Uhr (Sporthalle Charlottenburg) aufeinander – mit eher ungewöhnlichen Vorzeichen.