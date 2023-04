Basketball, 2. Bundesliga Giants streben versöhnlichen Abschluss der Saison an

Im letzten Heimspiel der Saison geht es für die Bayer Giants um nichts – und doch um viel. Tabellarisch ist die Situation deutlich. Die Basketballer sind vorletzter und steigen ab. Doch im Raum steht nicht nur ein versöhnlicher Abschluss der verkorksten Saison, sondern auch die Unterstützung der Anhängerschaft zur neuen Saison in der ProB. Trainer Hansi Gnad fordert Kampf und Einsatz, „um sich anständig von den Fans zu verabschieden.“ Deshalb gilt am Samstag das Motto: wer sich voll reinhängt, spielt. Ab 19.30 Uhr treffen die Giants in der Ostermann-Arena auf den VfL Kirchheim und haben die Chance, sich mit einer ordentlichen Leistung für die Unterstützung in dieser schwierigen und enttäuschenden Spielzeit zu bedanken.