Basketball, 2. Liga ProB Giants starten mit Mini-Krise in die Play-offs

Leverkusen · Am Samstag geht die Mission Wiederaufstieg in die ProA für die Leverkusener Basketballer in die heiße Phase. Im Play-off-Achtelfinale wartet Bayern München II – ein junges Team mit viel Talent und vergleichsweise geringem Erfolgsdruck.

11.04.2024 , 18:00 Uhr

Auch Leverkusens Marius Stoll will sich in den Play-offs steigern. Zuletzt gegen Bernau versenkte er nur einen von acht Dreiern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher