Basketball in der Region Giants-Reserve überrascht gegen den Spitzenreiter

Oberliga: Telekom Baskets Bonn III – SC Fast-Break Leverkusen 85:90 (42:42). Mit dem dritten Auswärtssieg in Folge verteidigen die Leverkusener ihren vierten Rang in der Oberliga. Allerdings verlief das Duell beim Tabellensechsten in Bonn bis in die Schlussphase ausgeglichen. Vor allem dem überragend aufspielenden Duo Adrian Brückmann und Tim Dahmen, das zusammen mehr als die Hälfte aller Punkte der erzielten, war der zehnte Saisonerfolg zu verdanken.