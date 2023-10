Basketball, ProB Giants machen bis zur Halbzeit alles klar

In Herford setzen sich die Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen ohne Probleme durch und bleiben nach fünf Siegen in Serie in der ProB vorne.

22.10.2023, 21:00 Uhr

Leverkusens Forward C.J. Oldham überlegt, was er als nächstes mit dem Ball machen soll. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher

Leverkusen Mehr als 60 Fans hatten die Tour der Bayer Giants zur BBG Herford mitgemacht – und sie kamen auf ihre Kosten. Während der gesamten zweiten Halbzeit stand der Leverkusener Sieg mehr oder weniger bereits fest, Trainer Hansi Gnad konnte im Schlussviertel allen Spielern Einsatzminuten geben. „Mein Dank gilt unseren tollen Fans, die uns in dieser schwer zu bespielenden Halle lautstark unterstützt haben“, sagte der Coach. „Das macht einiges einfacher.“