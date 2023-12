Basketball, ProB Giants laufen heiß in kalter Halle

Leverkusen · Die Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen setzen nach mäßigen Leistungen ein Ausrufezeichen in der ProB. Das Spiel in Sandersdorf traten sie indes nur unter Protest an.

04.12.2023 , 17:09 Uhr

Sebastian Brach (l.) ragte in Sandersdorf heraus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher