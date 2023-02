Basketball, 2. Bundesliga Giants lassen Gladiators keine Chance

Nick Hornsby trifft fünf Minuten vor Schluss aus der Distanz zum 86:64. Der Korb des US-Amerikaners wird aufgrund seiner spektakulären Entstehung von den Zuschauern besonders gefeiert, doch die Bayer Giants stehen längst als Sieger fest. Die Gladiators Trier hatten in der Ostermann-Arena nicht den Hauch einer Chance gegen eine Mannschaft, deren Hauptziel nach wie vor der Klassenerhalt in der ProA ist. Machen die Leverkusener Basketballer nach dem 97:80-Erfolg allerdings in diesem Stil auch am Samstag (19 Uhr) beim VfL Bochum weiter, ist nach dem verkorksten Saisonstart vielleicht sogar doch noch viel mehr drin.