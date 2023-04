Basketball, 2. Bundesliga Giants lassen gegen die Falcons ihre nächste Chance liegen

Nur noch vier Spieltage sind in der ProA zu absolvieren und die sportliche Lage der Bayer Giants wird immer aussichtsloser. Gegen keinesfalls überragende Nürnberg Falcons verpassten die Basketballer von Coach Hansi Gnad einen Sieg, der immens wichtig im Kampf um den Klassenerhalt gewesen wäre. Nach dem 72:80 bleiben die Leverkusener Vorletzter und müssen letztlich noch zwei Siege aufholen – zumal sie jeden direkten Vergleich gegen die direkte Konkurrenz verloren haben. So gerät das Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Rasta Vechta am Mittwoch (20 Uhr) beinahe zum Pflichtsieg.