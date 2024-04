Basketball, 2. Liga ProB Giants lassen Chance auf Platz eins liegen

Vor zwei Wochen war die Welt der Bayer Giants noch in bester Ordnung. Nach 13 Siegen in Folge schien es nur noch Formsache zu sein, den ersten Platz in der ProB Nord und damit die beste Ausgangsposition für die am kommenden Wochenende beginnenden Play-offs zu erreichen. Doch da Verfolger RheinStars Köln doppelt gewann und die Leverkusener Basketballer überraschend zwei Mal verloren, ist die Spitzenposition dahin. Das 60:79 gegen LOK Bernau war zudem äußerst ernüchternd.