Basketball, 2. Bundesliga Giants landen nur einen wichtigen Sieg

Zwei Partien binnen 48 Stunden mussten die Bayer Giants Leverkusen auswärts bestreiten. Während die Mannschaft, die tief in den Abstiegskampf der ProA verwickelt ist, am Sonntag beim 74:77 in Gießen nach erfolgreicher Aufholjagd trotzdem verlor, hatten sie am Freitag einen 86:79-Erfolg bei den Baskets Münster gelandet. Das Team von Coach Hansi Gnad rangiert bei noch neun ausstehenden Begegnungen zwar immer noch auf einem Abstiegsplatz, bleibt der Konkurrenz aber dicht auf den Fersen.