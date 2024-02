Basketball, 2. Bundesliga ProB Giants können gegen Herford ihr Zwischenziel erreichen

Sieben Spiele stehen für die Bayer Giants in der regulären ProB-Saison noch an. Nach acht Siegen in Serie könnten die Leverkusener bereits an diesem Wochenende offiziell den Sprung in die Play-offs um den Aufstieg schaffen. Dafür müssten Basketballer von Trainer Hansi Gnad am Sonntag (16 Uhr) gegen die BBG Herford gewinnen, während die BSW Sixers verlieren. Es ist aber nur eine theoretische Erwägung, zumal sich die Leverkusener realistische Chancen auf den ersten Platz und damit die beste Ausgangsposition ausrechnen dürfen.