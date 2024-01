Basketball, ProB Giants greifen gegen Berlin die Spitze an

Auswärts haben sich die Bayer Giants in dieser ProB-Saison fast durchgehend von ihrer besten Seite gezeigt. Sieben von acht Partien haben die Leverkusener gewonnen. Die einzige Niederlage kassierten die Basketballer von Coach Hansi Gnad am achten Spieltag bei Aufsteiger Berlin Braves. „Damals haben wir vollkommen verdient verloren“, sagt er über das 71:83. Am Sonntagnachmittag (16 Uhr) soll in der Ostermann-Arena die Revanche gelingen.