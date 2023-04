Basketball, 2. Bundesliga Giants gehen zum Abschluss leer aus

„So wake me up when it´s all over“ – Kaum war das letzte Saisonspiel der Giants vorbei, erklang der bekannte Song in der Ostermann-Arena. Womöglich dachten Fans der Basketballer bereits die ganze Saison, dass alles nur ein Albtraum sei und sie schon bald aufwachen würden. Nur gelang das Aufwachen auch zum Abschluss nicht – und die über 1000 Besucher sahen eine weitere Niederlage der längst als Absteiger in die ProB feststehenden Giants.