Basketball, 2. Liga : Bayer Giants fehlen in Karlsruhe Alternativen

Quentin Goodin erzielte 14 Punkte für die Giants bei den Lions. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei den Karlsruhe Lions kommen die personell geschwächten ProA-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen überraschend deutlich mit 77:99 unter die Räder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

An einem Umstand ließ Hansi Gnad keinen Zweifel: „Wir haben einfach nicht gut gespielt und deshalb auch verdient verloren“, sagte der Trainer der Bayer Giants nach der 77:99-Niederlage bei den Karlsruhe Lions. Allerdings haderte der 58-Jährige auch mit personellen Problemen. „Uns fehlten die Wechselmöglichkeiten“, erläuterte der Coach mit Blick auf einen spontanen Ausfall und drei angeschlagene Spieler.

Robert Merz hatte die Reise nach Baden-Württemberg mit starken Rückenproblemen gar nicht erst angetreten. JJ Mann und Spencer Reaves spielten mit Schulterproblemen, Luis Figge war durch eine Erkältung beeinträchtigt. Reaves absolvierte mit 29 Punkten und sechs verwandelten Dreiern offensiv zwar trotzdem eine starke Partie, doch vor allem defensiv fehlte es den Giants an Physis.

Info PSK Lions – Bayer Giants ⇥99:77 Giants Reaves (29), Bacak (15), Goodin (14), Mann (10), Figge (7), Heinzmann (2), Kahl, Jostmann, Gille, Litera. Viertel 29:12, 20:23, 24:21, 26:21

Die von Gnad im Vorfeld der Partie schon als Problem betitelte Pick-and-roll-Verteidigung funktionierte zu keinem Zeitpunkt der Begegnung wie erhofft. „Da haben wir uns ganz schön überrumpeln lassen“, sagte der Trainer. „Karlsruhe hat das aber auch wirklich gut gemacht.“ Zudem hatten die Gastgeber über das gesamte Spiel eine Trefferquote von 51 Prozent.

Doch Gnad ärgerte noch mehr am Spiel seines Teams. „Wir hatten sieben Rebounds weniger als eine Mannschaft, bei der die kleinen Guards zig Bälle geholt haben. Das spricht wirklich nicht für uns.“ So liefen die Leverkusener von Anfang an einem Rückstand hinterher. 12:29 hieß es nach dem ersten Viertel, bis zur Pause kamen die Gäste auf 14 Punkte heran – und nach Wiederbeginn verkürzten sie insbesondere durch Quentin Goodin und Spencer Reaves auf 54:61.

Eine Wende schien möglich für die Gäste, doch dann leisteten sich die gerade erst halbwegs ins Spiel gekommenen Leverkusener wieder sehr viele Fehler. Schnell legten die Hausherren wieder deutlich vor und zogen damit den Farbenstädtern endgültig den Zahn. „In so einer Phase fehlt uns dann ein Stück weit die Kreativität, aber manchmal auch die individuelle Klasse“, erklärte Gnad. „Wenn wir als Mannschaft gut funktionieren, fällt das nicht so auf, aber wenn uns der Gegner die aus seiner Sicht richtigen Dinge wegnimmt, haben wir große Probleme.“

So gelang es den Giants in Karlsruhe kaum, den Ball zu den freien Spielern zu bringen. Dazu verteidigten die Hausherren Dennis Heinzmann effektiv. Nachdem der Kapitän im vorigen Duell 26 Punkte markiert hatte, brachte er es diesmal nur auf zwei – was allerdings nichts mit seiner Ausbeute zu tun hatte. Gnad: „Er hat einfach keine Bälle bekommen, weil es uns nicht gelungen ist, die richtigen Situationen zu kreieren.“