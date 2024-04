Basketball, ProB Play-offs Giants erwarten in München eine harte Revanche

Mit 78:49 fegten die Bayer Giants die Zweitvertretung von Bayern München aus der Ostermann-Arena. Standesgemäß, wenn man bedenkt, dass im Achtelfinale der Zweite der ProB-Nord auf den Siebten der Südgruppe trifft. Doch das Ergebnis täuscht. Die Münchner traten nicht in ihrer besten Besetzung an. Ein Umstand, der sich an diesem Donnerstag (19.30 Uhr, BMW Park München) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ändern wird.