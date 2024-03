Basketball, ProB Giants dominieren glanzlos

Lange sah es zwar nach einem souveränen, aber längst nicht so klaren ProB-Sieg für die Bayer Giants gegen die TKS 49ers aus. Während die Leverkusener zumindest phasenweise offensiv aufdrehten, bekam das Team aus Stahnsdorf durchgängig kein Bein auf den Boden. Der 74:46-Erfolg war die logische Folge. Nach dem elften Sieg in Serie steht fest: Die Giants dürften von ihren letzten vier Spielen vor den Play-offs sogar eines verlieren, ohne Platz eins zu verspielen – und haben damit die beste Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die zweitklassige ProA.