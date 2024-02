Basketball, ProB Giants-Fokus bleibt auf der Defensive

Es hat eine Weile gedauert, doch inzwischen befinden sich die Bayer Giants auf Kurs. Nach sechs Siegen in Serie haben sie sich gemeinsam mit den RheinStars Köln und den Baskets Schwelm an der Spitze der ProB eingenistet. Es scheint nur noch Formsache zu sein, die Play-offs um den Aufstieg mit einer möglichst günstigen Ausgangsposition zu erreichen. Doch nun kommen am Sonntag (16 Uhr) die Ballers Ibbenbüren nach Leverkusen. Der Tabellenletzte hat in der Ostermann-Arena nichts zu verlieren.