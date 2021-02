Paralympischer Sport : Floors und Bensusan glänzen mit deutschen Rekorden

Para-Sprinterin Irmgard Bensusan in Aktion. Foto: TSV Bayer 04

Leverkusen Vier deutsche Rekorde, drei persönliche Bestleistungen: Das Para-Leichtathletik-Team des TSV Bayer 04 Leverkusen hat beim Einladungswettbewerb in Erfurt starke Leistungen gezeigt.

Nie zuvor ist ein deutscher Para-Athlet in den jeweiligen Startklassen schneller über 200 Meter gesprintet, als Johannes Floors und Irmgard Bensusan in der Hartwig-Gauder-Halle: Für Floors stoppte die Zeit bei 21,41, für Bensusan bei 26,41 Sekunden – zwei deutsche Rekorde. Auch über 60 Meter überzeugte Floors in deutscher Rekordzeit mit 7,27 Sekunden vor seinem Trainingspartner David Behre (7,80), Bensusan kam nach 8,36 Sekunden ins Ziel.