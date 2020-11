Frauenhandball, Bundesliga : Keitas Kreuzbandriss trifft die Elfen hart

Leverkusen Rückraumspielerin Fanta Keita wird den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen monatelang fehlen. Trainer Michael Biegler gehen langsam aber sicher die Optionen für die wichtige Position aus.

Denn es ist ein mühsamer und vor allem langwieriger Prozess bis zur Rückkehr in den Trainings- geschweige denn Spielbetrieb. Eine schöne Geste war in dieser Hinsicht, dass nicht nur die Elfen, sondern auch der Gegner HSG Blomberg-Lippe Keita über die sozialen Medien Genesungswünsche schickten und der senegalesischen Nationalspielerin dazu per Hashtag wünschten, sie möge stärker wieder zurückkommen (#comebackstronger). Am Mittwoch operierte Professor Dr. Jürgen Höher das lädierte Knie – an der auf solche Verletzungen spezialisierten Sportsclinic Cologne, die dem Klinikum Köln-Merheim angegliedert ist.