Handball, Frauen-Bundesliga Elfen wollen Coup aus der Hinrunde wiederholen

Das Metzinger Team, zu dem mit Rückraum-Ass Naina Klein auch eine frühere Leverkusenerin gehört, sinnt auf Revanche und will zudem alles daran setzen, den Zuschauern in der Öschhalle einen Erfolg im letzten Heimspiel der Saison zu bieten. Dazu passt, dass Metzingen extrem heimstark ist und erst drei Niederlagen in zwölf Partien in der eigenen Halle kassiert hat.