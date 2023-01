Handball, Frauen-Bundesliga Leuchter ragt aus starkem Kollektiv der Elfen heraus

Tatsächlich machten die Elfen eine Menge richtig – und begannen damit gleich von Anfang an. Bereits in der Startphase kauften sie der Sport-Union vor deren entgeisterten Fans den Schneid ab. Vorne stellte Bayers starker Rückraum den Gegner vor eine Aufgabe, der dieser sichtlich nicht gewachsen war. Auch eine Einzelbewachung konnte den Lauf von Viola Leuchter, die insgesamt zehn Tore erzielte, nicht bremsen. Zudem ergaben sich so Räume für Mariana Ferreira Lopes (6), Naina Klein (5) und Mareike Thomaier (4).