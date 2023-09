Handball, Frauen-Bundesliga Elfen rechnen sich etwas aus, sind aber gewarnt

Nach bislang zwei Auswärtsspielen in Pokal und Liga ist die Vorfreude auf die erste Partie vor eigenem Publikum bei den Handballerinnen des TSV Bayer 04 naturgemäß groß. Am Sonntag (16 Uhr) empfangen die Leverkusenerinnen die Sportunion aus Neckarsulm in der Ostermann-Arena. Zu diesem Anlass haben sich neben Fans der Elfen auch Familien und Freunde der Spielerinnen angesagt.