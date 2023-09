Handball, Frauen-DHB-Pokal Elfen stehen vor nächster Prüfung

Über einen Mangel an Herausforderungen können sich die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer zum Saisonstart nicht beklagen. In der Liga haben sie zwei von drei Partien zum Vize-Meister Thüringer HC und zum Titelverteidiger Bietigheim geführt. Im DHB-Pokal bekommen sie es nach dem Auftaktsieg beim Zweitligisten Lintfort nun am Samstag – wieder auswärts – mit dem nächsten Topteam Borussia Dortmund zu tun (19 Uhr, Sporthalle Wellinghofen).