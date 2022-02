Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen leisten sich zu viele Fehler für einen Sieg

Leverkusens Annefleur Bruggemann versucht, an Bad Wildungens Torhüterin vorbeizuwerfen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gegen das Schlusslicht aus Bad Wildungen kommen die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen nicht über ein 26:26 hinaus – und sind damit noch gut bedient. Bereits am Mittwoch geht es in der Liga weiter.

Bei abgelaufener Spielzeit und beim Stand von 26:26 bot sich der jungen Viola Leuchter noch die kleine Chance, den Nachmittag aus Leverkusener Sicht zu retten. Aber ihr Freiwurf ging deutlich über das Tor. So mussten sich die Handballerinnen des TSV Bayer im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Bad Wildungen Vipers mit einem Punkt zufriedengeben. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Außenseiter hatte sich das Remis verdient, hatte er doch in der Ostermann-Arena fast durchgehend vorne gelegen. Nur zweimal waren die Elfen in Front: zur Halbzeit nach einem Treffer der Debütantin Antonia Hölzer und anschließender Parade durch Nela Zuzic, und nach Zoë Sprengers Treffer zum 26:25 76 Sekunden vor dem Ende.

Zeit zur ausgiebigen Nachbereitung bietet der enge Spielplan dieser Englischen Woche nicht. Aber Szenen für eine kritische Betrachtung bot das Treffen mit dem Schlusslicht durchaus, ohne dessen starke Leistung schmälern zu wollen. Im Angriff fand Bayer viel zu selten ein Durchkommen gegen die beherzt zupackende Defensive der Gäste, wirkte zudem phasenweise ideenlos, verunsichert, und leistete sich deutlich mehr technische Fehler als der Gegner (8:2). Kaum besser lief es in der Verteidigung. Die fand kaum den Zugriff und erlaubte den Vipers immer wieder einfache Treffer. Durch diese Abwehrschwäche kam Bayer nur selten einmal ins Tempospiel.

Und hätte nicht Nela Zuzic im Leverkusener Tor einen sehr guten Tag erwischt, wäre Bayer wohl komplett leer ausgegangen. Mit sechs Treffern lagen die Gastgeberinnen nach ihrem Fehlstart in die Begegnung bereits zurück (1:7), als Coach Johan Petersson sie für Kristia Graovac zwischen die Pfosten beorderte. Bis zur Pause parierte sie zehn Würfe, davon gleich zwei Siebenmeter, und ließ nur noch sechs Gegentore zu. Das ergab bis zum Seitenwechsel eine beeindruckende Quote von 62,5 Prozent abgewehrten Bällen. Die Bilanz konnte sie zwar im zweiten Durchgang bis zum Rücktausch zu Graovac nicht ganz halten, aber selbst 14 Paraden und 48,28 Prozent in der Endabrechnung sind noch ein außergewöhnlich hoher Wert – und ein äußerst wichtiger Beitrag dazu, dass Bayer nicht komplett leer ausgegangen ist.

In der heißen Schlussphase konnte sich auch ihre Kollegin noch einmal in höchster Not auszeichnen. Graovac, insgesamt mit fünf Paraden und einer Quote von 31,25 Prozent, parierte einen völlig freien Wurf der Vipers und hielt die erneute Aufholjagd der Elfen am Leben, die zehn Minuten vor dem Ende nach zwischenzeitlichem Ausgleich (20:20) plötzlich wieder mit drei Toren hinten lagen.

Beste Schützin auf Seiten der Gastgeberinnen war Sprengers mit sieben Treffern. Über Tore der ebenso jungen wie hochbegabten niederländischen Nationalspielerin können sich die Fans der Elfen allerdings nur noch bis Saisonende freuen. Unter der Woche wurde bekannt, dass sich die Linksaußen zur neuen Spielzeit dem Ligakonkurrenten Borussia Dortmund anschließen wird.

Weiter geht es für Sprengers aber zunächst einmal im Bayer-Trikot – und das bereits am Mittwoch bei der nächsten Heimpartie. Mit dem Nachholspiel gegen Blomberg-Lippe komplettiert die Petersson-Sieben die Hinrunde. Das Duell war ursprünglich für den 9. Januar angesetzt, damals allerdings wegen eines Corona-Fehlalarms bei den Elfen (dem positiven Schnelltest folgte ein negativer PCR-Test) kurzfristig abgesagt worden.