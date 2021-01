Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen spielen nicht immer schön, aber erfolgeich

Leverkusen Martin Schwarzwald hat seit seinem Amtsantritt zwei Siege in zwei Ligaspielen eingefahren. Bis seine Bundesliga-Handballerinnen nicht nur erfolgreich, sondern auch attraktiv spielen, brauche es aber noch Zeit, sagt der Trainer vor dem Heimspiel gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten.

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei Siegen zum Auftakt seiner Amtszeit bei Bayers Bundesliga-Handballerinnen will der neue Trainer Martin Schwarzwald am Sonntag (16 Uhr) auch das dritte Spiel mit den Elfen gewinnen. Zu Gast in der Ostermann-Arena ist dann der Aufsteiger Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten. Freuen würde sich der Übungsleiter, wenn sein Team dabei auch spielerisch etwas mehr zeigen könnte, als das zuletzt der Fall war.

Er bittet die Fans nach wie vor um Geduld, was die Weiterentwicklung und Umstellung des Offensivspiels der Leverkusenerinnen anbelangt. „Das braucht Zeit. Deshalb steht der Kampf momentan im Vordergrund. Das ist vielleicht nicht immer ganz so schön, aber hoffentlich erfolgreich“, sagt der Elfen-Coach.

Ohnehin fehlen bereits drei Leistungsträgerinnen. Wohl noch am einfachsten verkraften lässt sich – angesichts der starken Form von Vanessa Fehr und Vertreterin Kristina Graovac – der Ausfall der schwangeren Torfrau Nele Kurzke. Sie wird in dieser Saison ebenso nicht mehr zum Einsatz kommen wie Fanta Keita. Gute Nachrichten gibt es derweil von der dritten im Bunde. Mia Zschocke konnte den orthopädischen Gehschuh inzwischen ablegen und hat mit leichten Laufeinheiten und Krafttraining begonnen. Mit einem Comeback der Nationalspielerin rechnen die Leverkusener nicht vor Februar.

In der nahen Zukunft müssen es also weiter andere Spielerinnen richten – möglichst auch in den kommenden Tagen mit Spielen gegen die Luchse sowie in Mainz (am Mittwoch) und gegen Oldenburg (nächste Woche Sonntag).