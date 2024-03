Handball, Frauen-Bundesliga Elfen melden sich mit einem Heimspiel aus der Pause zurück

Die pflichtspielfreie Zeit für Bayers Handballerinnen hat am Sonntag ein Ende. Nach dreiwöchiger Unterbrechung in der Liga – für Länderspiele und das Final-Four-Turnier im DHB-Pokal – empfangen die Elfen am Sonntag (16 Uhr) den Tabellennachbarn SV Union Halle-Neustadt in der Ostermann-Arena. Die Frage, wer bei dieser Begegnung als Favorit gilt, lässt sich nicht so leicht beantworten.