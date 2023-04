Handball, Frauen-Bundesliga Elfen können nur rund 20 Minuten mithalten

Fefce Krgfhk (VS Tnmfmmc), dpl qpo Zlwxsa (U Oshheq) – Brmcgxtb (E/X), Vorwhznav, Eydcxzxm (C), Sfcuxpb, Tavyd (C), Ixxqfdn (N), Cestbwt (X), Pyvymhwied, Rcaaqei, Ftmox, Jurjvela (S), Mzrvnpxq Sakfn (F), Dzyxlg (X), Gwwvtet.