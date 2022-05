Handball, Frauen-Bundesliga : Schützenhilfe aus Neckarsulm sichert den Klassenerhalt der Elfen

Leverkusen Ein Tor der ehemaligen Leverkusenerin Johanna Stockschläder befreit die Elfen von ihren Abstiegssorgen. Nach der Saison steht ein großer Umbruch bei den Bundesliga-Handballerinnen an.

Obwohl Bayers Handballerinnen am Wochenende frei hatten, könnten sie eine Spielerin des Spieltags küren. Dabei handelt es sich um eine frühere Junior-Elfe. Anderthalb Minuten waren noch zu absolvieren, da besiegelte Johanna Stockschläder mit ihrem neunten Treffer des Tages den aus Leverkusener Sicht so wertvollen Auswärtssieg der Sport-Union Neckarsulm bei Schlusslicht Zwickau. Die Sächsinnen können die Elfen nun nicht mehr einholen und streiten nur noch mit Rosengarten-Buchholz um den Relegationsplatz. „Das war wirklich eine große Erleichterung und nimmt uns viel Druck“, sagt Bayers Trainer Johann Petersson, der die Partie natürlich gespannt verfolgt hatte.

Er und seine Schützlinge konnten so gerade rechtzeitig den vorzeitigen Klassenerhalt feiern, ehe es am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Ostermann-Arena zum direkten Duell mit Sachsen Zwickau kommt. „Im Grunde können wir zum ersten Mal, seitdem ich hier übernommen habe, ganz ohne Druck in ein Spiel gehen“, betont der Coach. Nachdem den Elfen zuletzt gerade in Heimspielen nicht viel gelang, hofft der Schwede darauf, dass die Erleichterung die Gastgeberinnen beflügelt. „Wir wollen zeigen, was für einen Handball wir spielen können, und den Spielerinnen, die gehen, mit einem Sieg einen tollen Abschied bereiten.“