Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen haben mit Zwickau noch eine Rechnung offen

Leverkusens niederländische Nationalspielerin Zoe Sprengers legt alles in ihren Wurf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Im Hinspiel sahen die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen beim Aufsteiger nicht gut aus. Am Sonntag gibt es den zweiten Vergleich.

Wenn Aufsteiger BSV Sachsen Zwickau am Sonntag in der Ostermann-Arena (16 Uhr, live auf handball-deutschland.tv) zu Gast ist, wollen die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer ganz anders auftreten als im Hinspiel. Da landete der Neuling gegen die seinerzeit stark ersatzgeschwächten Leverkusenerinnen seinen ersten Saisonsieg. Für die Elfen gehörte das 22:29 zu den absoluten Tiefpunkten einer an Rückschlägen nicht armen Spielzeit. „Leverkusen hat das ganze Spiel über keinen Zugriff auf die Partie bekommen“, kommentierte Ex-Nationalspielerin Alexandra Uhlig, die für beide Teams spielte, die Pleite.