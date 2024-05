Handball, Frauen-Bundesliga Elfen feiern achten Heimsieg

Bis auf vier Tore kam der HSV noch einmal heran (26:22, 27:23), ehe Miranda Nasser mit einer Glanzparade bei einem Solinger Gegenstoß ein Stopp-Signal setzte. In der Schlussphase fand die Elfen-Defensive mehr Zugriff und die Gäste scheiterten mehrfach an Nasser, für die insgesamt 13 Paraden (35,14 Prozent gehaltene Bälle) notiert wurden. Gleichzeitig spielten die Elfen ihre eigenen Angriffe – wie von Biegler gefordert – endlich geduldiger aus. So stand unter dem Strich der verdiente achte Heimsieg der Leverkusenerinnen.