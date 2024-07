Basketball, ProB Dieser Zugang soll die Giants weiter nach vorne bringen

Die Bayer Giants hatten bereits mehrfach betont, dass sie in dieser Saison nicht ganz so breit aufgestellt sein werden. Der Kader umfasst zwar eine ordentliche Nennstärke von zwölf Spielern, doch der Club setzt vermehrt auch auf jüngere Spieler, die sich ihren Platz im Kader erkämpfen wollen. Umso entscheidender ist ein sicheres Händchen bei der Verpflichtung der Leistungsträger. Bei Dimitrije Djordjevic haben Cheftrainer Mike Koch und Co. ein gutes Gefühl.