Leverkusens Team für Paris Dieser Wechsel veränderte Lea Meyers Leben

Wer Lea Meyer dabei zuhört, wenn sie darüber spricht, wie viel ihr das Training und der Sport bedeuten, bekommt einen kleinen Eindruck davon, warum die 3000-Meter-Hindernisspezialistin des TSV Bayer 04 es bis in die Weltspitze geschafft hat. „Die Zeit am Tag, in der ich laufen kann, ist die Zeit, die ich allein für mich habe. In diesen Momenten gerät der Alltag und alles andere in den Hintergrund“, sagt die 26-Jährige. Hartes Training bedeute für sie Entspannung. „Auch wenn es manchmal wehtut, fühle ich mich in diesen Augenblicken mir selbst am nächsten und auch am lebendigsten“, sagt sie und betont: „Das ist, was ich liebe.“