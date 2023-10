Finale knapp verloren Deutsche Sitzvolleyballer gewinnen EM-Silber

„Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber ich bin in erster Linie sehr zufrieden mit unserer Leistung. Die Jungs können stolz auf sich sein“, sagte Cheftrainer Christoph Herzog. Die unmittelbare Enttäuschung über den verpassten Titel und die große Chance, sich die Paralympics-Teilnahme zu sichern, sei ziemlich schnell nach der Partie in Zufriedenheit umgeschwenkt. „Der Zusammenhalt im Team ist super und die Abstimmung auf dem Feld klappt immer besser. Wir haben gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, fügte Herzog an, der seit diesem Sommer in Doppelfunktion die deutschen Frauen wie auch die Männer betreut.