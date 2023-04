Handball, Frauen-Bundesliga Petersson feilt an Defensive der Elfen

Das verlorene Heimspiel gegen Titelverteidiger SG BBM Bietigheim gab das Programm der Bundesliga-Handballerinnen für die Einheiten unter der Woche vor. So zufrieden Trainer Johan Petersson mit der Offensivleistung der Elfen war („33 Tore sind aller Ehren wert“), so unzufrieden blickte er auf die Defensive („45 Gegentore sind einfach zu viel, das war ein klarer Rückschritt“). Vor dem Auswärtsspiel bei den Bad Wildungen Vipers am Samstag (19 Uhr) verordnete er dem Team des TSV Bayer darum neben einer intensiven Nachbesprechung verschärftes Grundlagentraining in Sachen Abwehrverhalten.