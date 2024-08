Handball, Frauen-Bundesliga Wo die größten Baustellen bei den Elfen sind

Seit 1975 gibt es die Handball-Bundesliga der Frauen – und nur ein Verein war bislang stets dabei: der TSV Bayer 04 Leverkusen. Wie lange diese Serie noch halten wird, lässt sich nicht voraussagen. Die Situation des Rekordmeisters und –pokalsiegers vor der Saison 2024/2025 ist, was die Frage der Ligatauglichkeit angeht, zumindest latent besorgniserregend. Denn obwohl die neue Spielzeit in zwei Wochen mit dem Pokalspiel beim VfL Waiblingen beginnt, sind Zugänge bislang Mangelware – und das, obwohl mehrere Leistungsträgerinnen das Team von Trainer Michael Biegler verlassen haben. Am 8. September beginnt die Liga gegen den Thüringer HC.