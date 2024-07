Faustball Topteam aus Brasilien besucht TSV

Zudem schaute sich das Team vergangene Woche noch ein öffentliches Training von Bayer 04 an, wobei der brasilianische Bayer-Spieler Arthur extra für ein gemeinsames Gruppenfoto vorbeikam – sehr zur Freude seiner Landsleute. Am Abend waren die Faustballer von SG Novo Hamburgo dann auf dem Feld gefordert und spielten in einem Turnier gegen den Ausrichter aus Leverkusen (Verbands-/Regionalliga Rheinland), den TSV Hagen und den Leichlinger TV (beide 1. Bundesliga Nord) vor über 100 Zuschauern den Sieger im Modus Alle-gegen-Alle mit Hin- und Rückspiel aus. Am Ende setzte sich der TSV Hagen aufgrund des besseren Ballverhältnisses gegen Novo Hamburgo durch. Der Leichlinger TV folgte auf dem dritten Rang, während der TSV auf Rang vier nur knapp das Nachsehen hatte.