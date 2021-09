Basketball, 2. Liga : Giants geben Sieg in Lüttich selbst aus der Hand

Leverkusen Leverkusens Zweitliga-Basketballer kassieren in Belgien eine knappe Testspielniederlage. Melvin Jostmann vergibt den Wurf zum Sieg.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr kämpften sich die Hausherren vor stimmungsvoller Kulisse heran. Sekunden vor Schluss führten die Belgier sogar mit 88:86 und foulten im nächsten Angriff Dennis Heinzmann. Der Center verwandelte beide Versuche von der Linie und schickte die Partie damit in in die Verlängerung. In der ging es heiß zur Sache, Melvin Jostmann hatte den Sieg der Giants auf der Hand. Doch sein Wurf sprang vom Ring wieder heraus, so dass die Partie 103:104 endete.