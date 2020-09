Auftaktspiel daheim : Volleyballerinnen starten mit viel Selbstvertrauen in die Saison

Leverkusen Für das Team von Trainer Tigin Yaglioglu geht es mit einem Heimspiel vor 300 Zuschauern gegen Borken los. Als Saisonziel formuliert er einen Platz unter den ersten drei Teams.

Seit 1. August befinden sich die Leverkusenerinnen in der Vorbereitung. Yaglioglu ist zufrieden. Er sagt: „Wir haben uns in allen Testspielen stark präsentiert.“ So besiegte die Mannschaft in Wiesbaden und Neuwied zwei starke Teams aus der Südgruppe der Zweiten Liga. Gegen Fortuna Bonn, auf die Leverkusen in der Nordgruppe während dieser Spielzeit erneut treffen wird, blieb der TSV ebenfalls Sieger. „Auch wenn wir ein paar Abgänge hatten, bin ich mit unserem Kader zufrieden“, sagt der Coach. Laura Walsh, Sarah Overländer, Katharina Karstens und Maya Mehle sind zwar nicht mehr dabei, in Finja Schul und Felizitas Ende hat Yaglioglu aber zwei talentierte Spielerinnen nach oben gezogen. Ein zehnköpfiger Kernkader ist zudem erhalten geblieben.