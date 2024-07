Wettkämpfe in Manfort Parasport-Elite tritt in Leverkusen an

Was paralympischen Sport angeht, hat der TSV Bayer 04 seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle inne. Bereits 1950 gründete der Verein eine Abteilung für Menschen mit Handicap, heute zählt sie mehr als 300 Mitglieder und hat etliche Topathleten hervorgebracht. Alleine die rund 90 Medaillen bei Paralympischen Spielen sprechen eine mehr als deutliche Sprache, aber auch bei nationalen sowie internationalen Meetings und großen Meisterschaften sorgen Leverkusener immer wieder für Bestleistungen und Rekorde. Möglich machen das gute Trainingsbedingungen und wegweisende Konzepte wie etwa inklusive Trainingsgruppen. Auch dank renommierter Meetings wie dem Heimspiel im Leichtathletikstadion in Manfort avancierte der TSV Bayer zu einem der führenden paralympischen Trainingsstützpunkte für Leichtathleten, Sitzvolleyballer und Schwimmer. An diesem Samstag ist es wieder so weit – und das Teilnehmerfeld ist hochkarätig besetzt.