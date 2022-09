Basketball, 2. Liga : Giants feiern klaren Sieg beim Test in Köln

Giants feiern klaren Sieg beim Test in Köln

Dennis Heinzmann holte sieben Rebounds in Köln. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur/IMAGO/ulmer

Leverkusen Trainer Hansi Gnad vom TSV Bayer 04 Leverkusen sieht bei seinen ProA-Basketballern eine Steigerung im Vergleich zum Auftritt in Hagen – und freut sich über einen Sieg im Test.

Mit 93:73 (39:41) haben die Giants ihr Testspiel bei den RheinStars Köln gewonnen. „Damit war ich nicht unzufrieden“, sagte Trainer Hansi Gnad nach dem Erfolg beim ProB-Ligisten. „Es war gar nicht so einfach für uns. Am Ende haben wir unsere Vorteile dann gut aufs Feld gebracht.“ Die Mannschaft verbrachte aber nicht nur den Freitagabend, sondern auch den Samstagnachmittag zusammen. Die ProA-Basketballer waren zum Bundesligaspiel von Bayer 04 gegen den SC Freiburg in eine Loge eingeladen – und es kam zu einem unverhofften Highlight.