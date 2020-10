Basketball, ProA : US-Amerikaner verstärkt den Kader der Giants

Leverkusen Nach der Trennung von Padiet Wang haben die Zweitliga-Basketballer aus Leverkusen reagiert und im US-Amerikaner Wyatt Lohaus einen Ersatz für die Spielmacherposition verpflichtet. Der 25-Jährige war in Deutschland bereits für die Gießen 46ers Rackelos in die ProB aktiv.

Wyatt Christopher Lohaus, so sein voller Name, durchlief wie die ehemaligen Giants-Spieler Marc Sonnen und Jake Koch seine Collegezeit an der University of Northern Iowa (NCAA l). Bei den „Panthers“ war der 1995 geborene US-Amerikaner in seinen ersten beiden Jahren ein wichtiger Rollenspieler, bevor er zum Leistungsträger reifte. In seiner Abschlusssaison war Lohaus zweitbester Scorer seines Teams, erzielte im Durchschnitt 10,3 Punkte und griff 2,5 Rebounds pro Partie ab. Folgerichtig wurde er in das „All Tournament Team“ der Missouri Valley Conference (MVC) gewählt, in der renommierte Basketball-Universitäten wie Bradley, Missouri State oder Drake an den Start gehen.