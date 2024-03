Basketball, 2. Liga Pro B Wie die Giants Aufstiegsfavorit geworden sind

Fünf Spieltage vor Beginn der Play-offs sind die Bayer Giants Leverkusen da, wo sie hinwollen: an der Spitze der ProB. Dabei hatte es in der Hinrunde danach noch nicht ausgesehen. Die Mannschaft wirkte wackelig und verlor vor allem zu Hause Spiele, in denen sie klarer Favorit war. „Die Wende kam mit dem Erfolg gegen die RheinStars Köln im Weihnachtsspiel“, sagt Trainer Hansi Gnad. 2024 hat seine Mannschaft noch gar nicht verloren. Das soll sich auch an diesem Samstag (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) gegen die TKS 49ers aus Stahnsdorf nicht ändern.