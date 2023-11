Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleyballerinnen wollen zurück in die Erfolgsspur

Der Spielplan in der 2. Frauen-Bundesliga Pro macht, was er will: Nachdem die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 mal wieder ein Wochenende ohne Begegnung hinter sich haben, steht nun gleich der Doppelschlag an. Am Samstag (19.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Dirk Sauermann in der Ostermann-Arena auf den VCO Dresden, am Sonntag (13 Uhr) geht es dann direkt mit dem nächsten Heimduell gegen die ESA Grimma Volleys weiter.