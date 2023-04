Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleys können den Titelkampf entscheiden

An den Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 soll es am Ende nicht gelegen haben. Wenn sich die Wildcats Stralsund in der 2. Bundesliga Nord tatsächlich zum Meister krönen, will sich Leverkusens Coach Dirk Sauermann nicht nachsagen lassen, dass die letzte Aufgabe der Norddeutschen einfach gewesen sei. „Wir werden denen sicherlich nicht einfach die drei Punkte überlassen“, kündigt Sauermann an – gleichwohl es für sein Team um nichts mehr geht.