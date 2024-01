Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys werden ihrer Favoritenrolle gerecht

Das neue Jahr beginnt für die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04, wie das alte aufgehört hat: mit einem Erfolg. Die Leverkusenerinnen knüpften beim SSC Freisen an ihre Leistungen vor der Weihnachtspause an und sorgten sogar für eine Premiere. Ein Sieg ohne Satzverlust war dem Team von Trainer Dirk Sauermann in dieser Saison in fremder Halle bislang noch nicht gelungen. „Das war ein guter Auftakt, um den Rhythmus für die anspruchsvollen kommenden Wochen aufzunehmen“, sagte Sauermann nach dem 3:0 (25:20, 25:21, 25:18) im Saarland.